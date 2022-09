Matheus Cunha defende-se após 'sambar' com Vinícius Jr.: «Deixem de procurar problemas onde não existem»

?? @MathCunha20 tuvo un DETALLAZO con @ViniJr antes del #AtletiRealMadrid...



¡BAILÓ con su compatriota para demostrarle a TODOS que esto es FÚTBOL!pic.twitter.com/Gp1Pk6Po2G — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 18, 2022

Matheus Cunha, avançado brasileiro do Atlético Madrid, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para se defender, depois de ter sido visto ontem, antes da partida frente ao Real Madrid - que os merengues venceram (2-1) -, nos túneis de acesso ao relvado do Wanda Metropolitano a dançar com Vinícius Jr., dias depois de Koke, capitão dos colchoneros, ter criticado essas mesmas danças, e de Pedro Bravo, empresário espanhol, ter proferido insultos racistas dirigidos ao extremo Na passada quinta-feira, três dias antes do dérbi de Madrid, Koke foi questionado sobre o que aconteceria caso o jogador do Real Madrid comemorasse um golo a dançar. "Cada um tem a sua forma de ser e festeja os golos como quer, mas de certeza que ia haver confusão. É normal", referiu.Matheus Cunha, que está a ser alvo de muitas críticas por ter sido visto a 'sambar' e a abraçar Vinícius Jr., frisou nas redes sociais que a publicação do extremo do Real Madrid, onde este condena os insultos racistas de que foi alvo , não foi dirigida a Koke, mas sim a Bravo."A publicação do Vini não foi pelo Koke, mas sim por um racista que tinha um microfone num programa de televisão. Qualquer pessoa que tenha visto a entrevista, sabe que o nosso capitão tinha razão no que disse. Cada um celebra [os golos] como quer, mas claro que nenhum adepto gosta de ver um jogador dançar no estádio da sua equipa. O que eu mais queria [no dérbi] era marcar e ajudar os meus companheiros para ver os adeptos felizes. Deixem de procurar problemas onde eles não existem", escreveu.Recorde-se que, apesar de não ter marcado, Vinícius Jr. foi uma das figuras do Real Madrid na vitória diante do At. Madrid (2-1) de João Félix - que até esteve em destaque pela sua reação após ser substituído . De resto, o extremo brasileiro dos merengues não perdoou e 'sambou' mesmo após o primeiro golo, marcado por Rodrygo.