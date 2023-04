Mulher de Valverde, as ameaças a Baena e a saúde do filho: «Dói ler que nos aproveitámos de uma desgraça»

Imaginate que cuando tenes 14 semanas de embarazo te dicen que tu hijo no va a nacer, que viene con una trisomia incompatible con la vida, que podes tomar la opción de interrumpir el embarazo o esperar las pruebas invasivas donde los resultados tardan más de un mes… — Mina Bonino (@Minabonino) April 10, 2023

Mina Bonino, a mulher de Valverde, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para lamentar as ameaças que têm sido dirigidas a Álex Baena , jogador do Villarreal que terá sido agredido pelo médio uruguaio depois de alegadamente o ter provocado visando o seu filho , que esteve em risco de não nascer. Numa longa mensagem, Mina Bonino explicou ainda como se deu todo esse processo e voltou a sublinhar a dor pela qual tem passado."Imagina que te dizem que o teu filho não vai nascer quando já tens 14 semanas de gravidez, [quando dizem] que vem com uma trissomia incompatível com a vida, que podes decidir interromper a gravidez ou esperar por resultados que demoram mais de um mês...", começou por escrever Bonino.E prosseguiu: "Imagina que te preparam para te explicar que vais dar à luz um filho morto, que a recuperação é rápida e que em dois ou três meses podes voltar a tentar. Imagina que, entretanto, as redes sociais me dão sentimentos pelo rumor de que perdi um filho, quando ainda nem se sabia. Imagina tudo isto para te dizerem, depois de já teres superado tudo, que te aproveitaste de uma desgraça. Parte-me o coração. As palavras doem mais do que qualquer golpe e não estou preparada para ter de ouvir e reviver tudo isto".Mina Bonino garantiu ainda que a família "está sempre à frente de tudo" e lamentou as ameaças dirigidas a Baena. "Jamais incentivamos a violência. Lamento que tenha recebido ameaças - e eu também as recebo -, mas é algo que está fora do meu alcance. Quero ficar calada, não quero dar voltas ao tema, mas por favor. Depois de tudo o que passámos, dói ler que nos aproveitámos de uma desgraça. A família está sempre à frente de tudo. E eu sempre disse isto, o futebol é o menos importante entre as coisas mais importantes. A nossa recompensa é que a gravidez corra bem e jamais nos aproveitaríamos de uma situação assim. Obrigada por entenderem", rematou.Refira-se que Mina Bonino, de 29 anos, já anunciou que o seu filho está livre de perigo.