«Nunca vi Rubiales dar um beijo na boca a Sergio Ramos ou a Carvajal...»

Lola Gallardo, internacional pela seleção espanhola, deixou muitas críticas ao discurso e às ações do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que, entre outros gestos, beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca durante os festejos da conquista do Mundial feminino. Para a guarda-redes do Atlético Madrid, o dirigente estava eufórico... "por outras razões"."Nós somos futebolistas. Nunca vi Rubiales a dar um beijo na boca ao Sergio Ramos ou ao Carvajal quando ganharam títulos importantes. É algo que não me entra na cabeça. Pode estar eufórico, e acredito que estivesse eufórico por outras razões, não por termos sido campeãs do mundo", começou por referir a jogadora, de 30 anos, no programa 'La última noche'.E concluiu, quando questionada sobre o porquê de Rubiales se ter mostrado tão 'entusiasmado'. "Porque foi um ano muito difícil. Nós somos umas 'pirralhas' e umas chantagistas, e ele tem-nos muito grandes e ganhou... Ele e Jorge Vilda [o selecionador]", rematou.Refira-se que depois do discurso de ontem de Luis Rubiales, onde este garantiu que o beijo a Jenni Hermoso foi "consentido", a jogadora veio a público negá-lo . Esta madrugada, a RFEF emitiu um comunicado onde tentou, em imagens, provar a 'inocência' de Rubiales.