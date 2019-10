Pai de José Antonio Reyes: «Choramos todos os dias. Não há como aceitar»

Pai de Reyes emocionado com insígnia atribuída ao filho pela Federação Espanhola Pai de Reyes emocionado com insígnia atribuída ao filho pela Federação Espanhola

Novas imagens mostram o estado em que ficou o carro de Reyes

Reconstituição do acidente mostra o dia fatídico para José Antonio Reyes

Quatro meses após a morte de José Antonio Reyes , futebolista espanhol que representou o Benfica na época 2008/2009, o pai quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre os dias de sofrimento em que ele e a mãe do malogrado futebolista enfrentam."Tinhamos falado ao telefone 10 minutos antes", revela Paco, em entrevista ao programa 'Viva la vida' da televisão espanhola."Não há como aceitar. O problema é que não há como", confessa. "Quando estamos sozinhos, tudo o que fazemos é chorar. Nem conversamos, só choramos", contou o pai de José Antonio Reyes. "Nada mais faz sentido".Paco diz ainda que a mulher "não sai de casa" e que os netos, filhos do malogrado futebolista e Noelia Reyes , são os únicos que ainda lhe dão algum alento. "Precisa de aprender a viver com esta perda", diz.Entretanto, há novas informações sobre o trágico acidente que provocou a morte de José Antonio Reyes. Depois de inicialmente se apontar a velocidade excessiva como a principal causa do acidente, o jornal 'El Confidencial' revelou um possível episódio de negligência por parte de uma oficina de automóveis da região de Sevilha. De acordo com aquela publicação, o deficiente estado de um dos pneus do Mercedes Brabus S550, algo que terá passado em claro nos dias anteriores ao acidente durante uma revisão feita num espaço especializado, poderá ter causado o fatal acidente.