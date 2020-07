Presidente do Barcelona põe fim a rumores sobre Messi e diz que conta com Setién

Esta está a ser uma temporada atípica no Barcelona. Dentro e fora das quatro linhas. Além dos escândalos diretivos, com demissões à mistura, os catalães falharam a renovação do título espanhol com várias polémicas que começaram ainda durante a paragem devido ao coronavírus. Desde a tensão provocada pelos cortes salariais aos episódios entre jogadores e equipa técnica, o Camp Nou tem assistido a uma época conturbada e os rumores quanto à possível saída da principal figura da equipa, Lionel Messi, têm ganho cada vez mais força.





Contudo, em entrevista ao 'Mundo Deportivo', o presidente do clube catalão garante que o astro argentino vai continuar. "Leo já o disse muitas vezes, que iria retirar-se no Barcelona, no seu clube de toda a vida. E não tenho dúvidas de que Messi jogará aqui muito para além de 2021, que é quando acaba o seu contrato", afirma Josep Maria Bartomeu.Quique Setién, que chegou ao clube no início de janeiro para render Ernesto Valverde, tem sido alvo de muitas críticas, mas Bartomeu assegura que conta com o técnico espanhol para 2020/21. "Sempre dissemos que Quique Setién é o nosso treinador e agora vai guiar-nos na Liga dos Campeões, que é a nossa grande esperança. Nápoles é o primeiro passo e continuará na próxima época", afirma o líder dos catalães, que não feche a porta ao regresso de Xavi a 'casa' no papel de treinador. "Tenho uma relação excelente com o Xavi e costumamos conversar muito. Mas Quique Setién é o nosso atual treinador e ainda tem contrato", explica Bartomeu.