Álvaro González e Neymar voltam a picar-se: «Os meus pais sempre me ensinaram a levar o lixo»

Após o polémico episódio de alegados comentários homofóbicos e racistas que provocou uma 'batalha campal' e cinco expulsões, em setembro, Neymar e Álvaro González voltaram a 'pegar-se' na Supertaça francesa entre Paris Saint-Germain e Marselha, que terminou com triunfo dos parisienses por 2-1.



Após a partida, o 'jogo' continuou fora das quatro linhas e passou para as redes sociais. O craque brasileiro, que apontou um dos golos do Paris SG, partilhou uma imagem no Twitter com com a legenda "Rei, Álvaro né?", e o defesa espanhol da equipa de Villas-Boas não tardou a reagir e responder.



Com uma imagem do encontro, na qual surge com as mãos na face de Neymar, Álvaro González, escreveu: "Os meus pais sempre me ensinaram a levar o lixo. Força OM Sempre".



Recorde-se que a Liga francesa acabou por arquivar o caso de setembro por falta de provas e os dois jogadores escaparam a castigos.









Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021