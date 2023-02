Noël Le Graët demite-se da presidência da federação francesa

Noël Le Graët demitiu-se, esta terça-feira, do cargo de presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) durante uma reunião do comité executivo do organismo, garante o 'AS'.O dirigente, recorde-se, estava afastado desde 11 de janeiro deste ano , altura em que não resistiu às polémicas em que tinha estado envolvido à data: numa primeira fase, Le Graët desvalorizou a possibilidade de Zidane vir a treinar a seleção brasileira e vincou que não lhe atenderia o telefone caso este lhe ligasse e, dias depois, foi acusado de assédio sexual por parte de Sonia Souid, uma das mais influentes agentes desportivas do futebol francês.O cargo está agora a ser ocupado por tempo indeterminado por Philippe Diallo, vice-presidente da referida federação. Para que se convoquem eleições antecipadas, pelo menos 25 por cento da assembleia precisa de estar a favor da decisão.Refira-se ainda que, com a demissão de Le Graët, Fernando Gomes deverá ser o eleito da UEFA ao Conselho da FIFA , num congresso que está marcado para o dia 5 de abril. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol concorria ao cargo com o francês. Fica assim assegurada a presença de um português no órgão executivo da FIFA entre 2023 e 2027.Le Graët, de 81 anos, ocupou o estatuto de presidente da Federação Francesa de Futebol ao longo de 12 anos. Durante o seu mandato, a seleção conquistou o Mundial'2018 e a Liga das Nações em 2021.