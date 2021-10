Leonardo pede 'mão pesada' por causa de Mbappé: «Real Madrid devia ser castigado»

A novela Mbappé-Real Madrid-PSG ainda vai ter muitos episódios e facto é que a trama já vai tendo de tudo. Depois de o internacional francês ter garantido que pediu para sair do clube parisiense e que o Real Madrid seria o destino; depois de Florentino Pérez ter garantido que haverá novidades em janeiro sobre o jogador; e depois de Leonardo ter sublinhado que o clube não tolera aquela falta de respeito dos merengues... eis que o diretor desportivo do PSG volta a tocar no assunto para pedir 'castigos'.





"O Real Madrid há dois anos que fala publicamente sobre Mbappé e não é normal dizer que mais tarde ou mais cedo vai acabar no clube. Não está certo ir buscar um jogador assim, ainda mais quando falamos de um dos melhores do mundo. Coisas assim deviam ser castigadas", afirmou Isto deve ser punido", afirmou no 'Festival dello Sport', organizado pela 'Gazzetta dello Sport'.E prosseguiu: "Vejo uma falta de respeito do Real Madrid em relação ao Mbappé. Ele não é um jogador normal, é um dos melhores do mundo. O treinador, a direção, os jogadores do Real falam do Kylian. Acho que faz parte do plano deles. É uma falta de respeito. A nossa ideia é prolongar o contrato de Kylian. Nada mudou nos nossos planos. O Kylian é uma jóia, é incrivelmente perfeito para o PSG... Temos Kylian, Messi, Neymar. Nunca planeámos o futuro do PSG sem Mbappé".