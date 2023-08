Luis Enrique e o caso Mbappé: «PSG é maior do que qualquer jogador»

Os 'indesejados' do PSG com quem Mbappé treina em Paris: ex-Benfica na lista



Luis Enrique falou esta sexta-feira sobre os. O treinador espanhol espera que o craque francês possa chegar a um acordo com o PSG, mas não quis divulgar aquilo que disse a Neymar e Verratti."É algo que já aconteceu no passado, e houve uma solução positiva antes de eu chegar aqui. Espero e desejo que, tal como no passado, a mesma coisa volte a acontecer e que o jogador possa chegar a um acordo. É isso que eu gostaria. A filosofia do clube é muito clara. O PSG é maior do que qualquer jogador, qualquer treinador e isso é algo com o qual concordo plenamente", afirmou Luis Enrique na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Lorient, a contar para a primeira jornada da Liga Francesa (amanhã, 20 horas).Sobre os outros craques, Neymar e Verratti, que não fazem parte das contas do PSG para esta época, Luis Enrique não quis levantar muito o véu: "Tenho por norma manter em privado as conversas que tenho com os jogadores. Não vou falar sobre o que eles me disseram e sobre o que eu lhes disse. Isso não é profissional. Prefiro manter isso em privado. Claro que as minhas palavras dizem algo, mas os meus atos dirão mais. As decisões que eu tomar vão definir claramente qual é a minha ideia".Já no final da conferência de imprensa o técnico do campeão francês disse quee que contacta "minuto a minuto, dia a dia" com o diretor desportivo Luís Campos sobre o mercado de transferências.