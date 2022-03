Chelsea pede alívio urgente das sanções: clube pode ir à falência em apenas... 17 dias

O 'The Sun' adianta esta sexta-feira que o Chelsea irá pedir, ainda no dia de hoje, uma licença especial ao governo britânico de maneira a poder vender o clube que, caso contrário, poderá ir à falência em apenas... 17 dias.Segundo a mesma fonte, e após terem sido conhecidas as severas sanções , os blues só aguentarão a este ritmo até ao dia 28 de março.A formação inglesa, que tem estrelas como Romelu Lukaku, Thiago Silva ou Kanté no plantel, gasta cerca de 33 milhões de euros por mês em salários de jogadores, e não poderá negociar com aqueles que terminam contrato em 2022 . De resto, o 'The Sun' avança também que neste momento, o Chelsea só tem 19 M€ no banco.Recorde-se que o Reino Unido bloqueou todos os bens de Abramovich e 'congelou' o Chelsea: para além de ter perdido o principal patrocinador nas últimas horas, a 'Three', o clube londrino está impedido de vender bilhetes e camisolas, assim como qualquer outro artigo de merchandising.Consulte aqui as principais perguntas e respostas sobre o delicado momento do clube.