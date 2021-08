Man. City disposto a dar Bernardo Silva para facilitar contratação de Kane

Depois de garantir a contratação de Jack Grealish, do Aston Villa, por valores recorde (117 M€), o Manchester City não parece desistir das conversações com o Tottenham por Harry Kane e, segundo o 'Daily Mail', estará mesmo disposto a oferecer Bernardo Silva aos spurs de Nuno Espírito Santo para facilitar as negociações.





Guardiola, treinador dos citizens, já confirmou que o internacional português quer sair e que há interesse no avançado inglês e acredita que a única maneira de garantir os seus serviços passa por oferecer o passe do extremo ou convencendo o emblema londrino a baixar as exigências.À espera do avançado estará uma proposta de contrato até 2026, que o tornará no jogador mais bem pago da Premier League (468 mil euros semanais), ganhando mais do dobro do que aquilo que aufere atualmente. Kane, que na semana anterior não compareceu a duas sessões de treino dos spurs , terá alegado que tem um acordo com Daniel Levy, no qual lhe será permitido sair este verão do clube inglês - uma cláusula que, refira-se, é negada pelo presidente.