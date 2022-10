Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nagelsmann e a saída de Ronaldo do jogo: «Talvez estivesse com frio e precisasse de um banho» Treinador do Bayern Munique lembra que não se sabe o que aconteceu na comunicação entre o português e Ten Hag





• Foto: Reuters