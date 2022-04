Pochettino surpreendido com decisão do Manchester United em oficializar Erik ten Hag

Erik ten Hag foi esta quinta-feira oficializado como treinador do Manchester United , algo que, segundo avança o 'Daily Mail', terá apanhado de surpresa Mauricio Pochettino, outro dos técnicos que estaria em boa posição para assumir o comando dos red devils.De acordo com a mesma fonte, Pochettino estava, há cerca de dois meses, a juntar informação acerca da cidade de Manchester, da estrutura e dos jogadores do United, sendo que o plantel esperava mesmo que fosse o argentino a rumar a Old Trafford.Recorde-se que Ten Hag fez, dias antes de ser oficializado no Man. United, várias críticas aos setores de 'scouting' e recrutamento do clube, o que levou mesmo a que dois dos principais olheiros abandonassem a formação inglesa