Newcastle em negociações para reduzir salário de Tonali durante suspensão por apostas ilegais

O 'The Telegraph' avança que o Newcastle está em negociações para reduzir o salário de Sandro Tonali, durante o período de 10 meses em que o médio italiano estiver suspenso na sequência do seu envolvimento em apostas ilegais.Segundo a mesma fonte, os magpies - que já identificaram João Palhinha como um dos alvos para o lugar de Tonali - já deram início ao processo legal do caso e já se encontram em conversações com advogados, com o objetivo de perceber se os 8 milhões de euros anuais que o jogador aufere podem ser reduzidos. A suspensão total do salário continua a ser uma possibilidade.O Newcastle, refira-se, pondera ainda avançar com uma ação legal contra o Milan , por considerar que o emblema italiano vendeu um futebolista "viciado em jogo".Tonali, recorde-se, deixou o Milan para rumar a Inglaterra, ao Newcastle, em julho deste ano, por um valor a rondar os 64 milhões de euros.