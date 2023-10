Do centro de operações no WhatsApp à app onde tudo acontecia: escândalo de apostas em Itália ganha novos contornos

O 'Corriere dello Sport' revela, este sábado, mais pormenores do escândalo de apostas que abalou Itália nos últimos dias e que tem, entre os nomes implicados, jogadores conceituados como Fagioli, Zaniolo, Tonali ou Zalewski. Segundo a mesma fonte, tudo acontecia através do WhatsApp, num chat que era tratado como um autêntico centro de operações.Explica o mesmo jornal que os jogadores acima mencionados estavam envolvidos numa "rede clandestina de apostas", "liderada por pessoas em quem estes acreditavam que podiam confiar". A publicação fala mesmo num jogador da seleção nacional italiana, "alguém que tem estado frequentemente nas manchetes nos últimos anos apesar da sua tenra idade"."Uma das chaves da investigação é um chat de Whatsapp que continha vários nomes ilustres", escreve o 'Corriere dello Sport'. Essa conversa funcionava, como referido anteriormente, como um centro de operações. As apostas, essas, eram feitas através de uma app muito particular e não através de uma plataforma oficial, o que denotava ainda mais essa necessidade de haver confiança mútua entre os envolvidos. Posteriormente, o dinheiro - "e muito mais" - era transferido de forma discreta de um lado para o outro, sempre sem levantar suspeitas."[Falamos de] Valores que, se tivessem sido apostados em circuitos autorizados, certamente teriam atraído a atenção dos corretores de apostas e, portanto, dos magistrados. O golpe foi descoberto graças a uma denúncia de alguém que conhecia bem o mecanismo", pode ler-se ainda.Refira-se que o escândalo de apostas em Itália levou mesmo a que Zaniolo e Tonali fossem afastados da seleção daquele país . Estima-se que mais de 10 jogadores estejam envolvidos no esquema, que tem sido denunciado aos poucos pelo antigo 'paparazzo' Fabrizio Corona