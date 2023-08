Mourinho revela que podia ter ficado com lugar de Jorge Jesus: «Pensei nisso...»

José Mourinho, treinador da Roma, concedeu uma longa entrevista ao 'Corriere dello Sport' onde, entre outros temas, abordou a sua relação com Tiago Pinto, o diretor geral do clube, e a arbitragem, passando pela final da Liga Europa da temporada passada onde deixou muitas críticas a Anthony Taylor , algo que até lhe valeu uma suspensão Sobre o mercado, Mourinho começou por revelar que antes de chegar ao clube já sabia que ia trabalhar com recursos reduzidos. "Sabia exatamente no que me estava a meter. Se me perguntarem agora se me arrependo da escolha que fiz, respondo que não. Claro que não. Ainda que tenha vivido momentos de frustração", começou por dizer.O técnico português, de 60 anos, explicou ainda a alegada provocação que dirigiu à direção da Roma recentemente, quando deixou um espaço vazio numa foto com o plantel sinalizando que precisava de um avançado. "Às vezes, leio que o Mourinho está a provocar a sociedade. Essa fotografia foi tirada para rir. Quanto ao avançado imaginário, posso dizer que mesmo que Mbappé chegasse na próxima semana, já vinha atrasado. Após 28 dias de trabalho, 31 treinos e seis jogos, mais reuniões de análise tática... Não ter avançado é um problema".Questionado sobre a relação que mantém com Tiago Pinto, Mourinho referiu que ambos se respeitam. "É impossível dizer que estou feliz. Mas dizer que estou em guerra aberta com o clube e que não estou contente com o diretor é muito errado. A nossa relação é de respeito, até formal. Não o trato pelo primeiro nome, para mim é o diretor. Nem sempre concordamos", explicou, antes de falar sobre as arbitragens."Em Itália senti-me atacado, violaram a minha liberdade como homem. Não me sinto confortável aqui. Tenho medo de voltar a ser penalizado, de voltar a ouvir o que ouvi ou ler o que li nos últimos dois anos. É algo que me incomoda. Talvez medo seja excessivo, mas sinto aborrecimento. O incidente com Anthony Taylor? Acabou o jogo e disse ao grupo: 'No ano que vem fico cá convosco'. 'P*** da vergonha' foi uma exclamação, um desabafo. Não insultei ninguém. Se o Anthony Taylor tivesse vindo atrás de nós depois do jogo, eu tinha dito: 'Eu errei, nós errámos, peço desculpa'", sublinhou.Apesar de se ter comprometido com a Roma, Mourinho garante ainda que chegou a ter duas propostas para rumar à Arábia Saudita: "Al Hilal e Al Ahli. E sim, pensei nisso, mas antes de ir para um jogo informei o dono do clube que não tinha intenções de aceitar. E em casa disse a mesma coisa", concluiu.