Claudio Caniggia vai pedir perícia psiquiátrica à ex-mulher

Claudio Cannigia, antigo avançado argentino que passou pelo Benfica, vai solicitar uma perícia psiquiátrica à ex-mulher, Mariana Nannis, depois de nos últimos meses esta ter proferido várias declarações sobre a atual namorada do argentino, Sofía Bonelli.





"Esta manhã falei com Fernando Burlando [advogado de Cannigia] e ele autorizou-me a divulgar que vai solicitar, em nome de Claudio Cannigia e de Sofía Bonelli, uma perícia psiquiátrica a Mariana Nannis", revelou Andrea Taboada, uma comentadora do programa televisivo 'Los Ángeles de la mañana'. "Eles consideram que ela não estava bem, que consumia pastilhas e calmantes e que isso a estava a prejudicar", acrescentou Andrea Taboada.Além de ter chamado Sofía Bonelli de "prostituta" , Mariana Nannis atirou-se à atual namorada de Cannigia no INstagram, acusando-a de usar Photoshop nas suas fotos e dando a entender que era travesti. De acordo com Andrea Taboada, este facto também vai motivar uma denúncia de Cannigia e da atual companheira ao Instituto Nacional contra a Discriminação, Xenofobia e Racismo.Recorde-se que Cannigia foi acusado por Mariana Nannis de, entre outras coisas, a ter abusado sexualmente e lhe ter provocado um aborto