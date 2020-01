9h35 - OFICIAL: O Real Madrid oficializou o empréstimo de Jesús Vallejo ao Granada, que também já confirmou a chegada do jogador. O defesa estava emprestado ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo





#BienvenidoVallejo |



@JesusVallejo se incorpora al #Granada.



Llega como cedido hasta junio de 2020.



Será presentado el próximo lunes.



‍?? Entrena esta mañana en Barcelona con sus compañeros.#EternaLucha — Granada C.F. ???? (@GranadaCdeF) January 24, 2020

9h20 - Em Espanha dizem que, defesa doque se encontra emprestado ao, voltará a ser emprestado este mês, mas agora ao8h46 -pretendia deixar o, onde se encontra emprestado pelo, mas os gunners não querem que o médio espanhol regresse a casa mais cedo do que o previsto.8h44 - Oestará interessado no médio francês, de 19 anos, que se encontra emprestado peloao, da Ligue 2.8h42 - O guarda-redes francês, emprestado peloao, terá sido oferecido ao, treinado por8h33 - O jornal italiano 'Tuttosport' escreve esta manhã que oquer contratarpara colmatar a vaga deixada da equipa por, a recuperar de uma demorada lesão. Tévez, que jogou nos red devils entre 2007 e 2009, está perto de fazer 36 anos e encontra-se a jogar no, onde não tem sido muito utilizado. A ideia seria ir para Inglaterra por empréstimo até ao final da época.8h29 - O presidente do, revelou que oe o- aquando da transferência depara Espanha - que daria aos colchoneros o direito de preferência sobre, jogador que esteve na mira do8h28 - O jornal 'As' volta a aproximardo. O jovem avançado francês, que não quer renovar com o, falou dos merengues nas entrevistas que deu esta semana, fazendo uma espécie de jogo de sedução, segundo o diário espanhol.continuam a negociar a transferência de, ao contrário do que foi avançado por alguns meios de comunicação social britânicos durante o dia de ontem. A SAD leonina não desiste de receber 60 milhões de euros e mais 10 M€ por objetivos, e os red devils estão renitentes em pagar mais de 50 milhões, oferecendo mais 20 M€ em variáveis. Saiba mais, criativo da formação do, será o próximo jogador a renovar contrato. Ao queapurou, oe o jogador vai comprometer-se até 2024, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.- Ocontinua a ultimar a saída depara oe as partes, do, é o alvo preferencial dopara reforçar a defesa, mas o jogador tem outros planos para a carreira e- Opara negociar, nem agora, nem no final da época. Ao queapurou,só admite perder o internacional português pelos 80 milhões de euros da cláusula de rescisão.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique connosco!