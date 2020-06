10h01: O jornal 'The Independent' revela que Sterling só admite deixar o Manchester City para assinar pelo Real Madrid.





9h37: Em Itália, garantem já haver um acordo total entrepara assinar por cinco anos: assegurado estará já um salário de 12 milhões de euros/época mais bónus para o ainda jogador do9h30: Segundo o 'Mirror',foi oferecido aomas os merengues... recusaram. O brasileiro acaba contrato com oem junho e não quer renovar9h11:só quer jogar no Barcelona. Assim, e escreve o Calciomercato, avai mudar a sua estratégia para tentare propôs aouma troca com Bernardeschi no negócio8h28: O 'Tuttosport' avança quejá fez juras de amor àe não está de saída mesmo com oa apertar o cerco pela sua contratação8h22: Tem contrato com oaté 2022 mas não param de lhe chegar propostas:são os mais recentes 'candidatos' a, tendo agora também ojuntado à corrida8h20: Escreve hoje o 'L'Équipe' que odeixou a porta aberta apara decidir o seu futuro.oujá estão de olho na oportunidade...8h17: Oestá interessado em, segundo o 'The Times'; o emblema escocês quer o chileno, que termina contrato com o, para a sua baliza8h10:vai mudar de ares quando a época terminar e o treinador dojá dá a sua 'jóia' como perdida. O avançado alemão, autor de 25 golos esta épica tem uma cláusula de 50 milhões eestão 'na luta'está a caminho do, podendo a transferência ficar acertada esta semana e, segundo o ‘Sport’, proporcionar um encaixe de 40 M€ aofoi oficializado como reforço doa 8 de janeiro, por empréstimo domas irá regressar à Argentina. - Pedro Mendes já pediu à direção doque assegurasse a continuidade de Bruno Gaspar no Olympiacos na próxima temporada. O lateral doestá cedido ao clube grego até ao final da época sem cláusula de opção obrigatóriaBom dia! Os campeonatos a retomar e o mercado já a começar a mexer... e com muitos milhões à mistura! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa!