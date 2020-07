10h33: Mikel Arteta, treinador do Arsenal, confirmou estar em negociações com o Real Madrid para resolver o futuro de Dani Ceballos. O jogador pertence aos quadros da equipa espanhola e está cedido aos gunners até ao final da época.





10h16: Ode José Mourinho pode perder. Segundo a Sky Sports o lateral-direito costa-marfinense interessa ao novo diretor desportivo do, Paul Mitchell.10h01:está de saída do. A Marca avança que o destino do jogador brasileiro pode passar pelo regresso à Premier League. Clubes comoe agoraemergem na lista de possíveis interessados.9h30: Oestá a tentar renovar contrato com, mas segundo o 'Bild', a primeira reunião entre Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern, o diretor desportivo, Hasan Salihamidzic e o pai e agente do jogador não correu bem: os bávaros não aceitam as exigências de Alaba no que diz respeito ao aumento de ordenado9h16: O 'Daily Express' escreve que oestá de olho em, que acaba agora contrato com o9h01: O Globoesporte avança esta quinta-feira queestão de olho no guarda-redes do Atlético-MG, Michael, de 25 anos.anunciou ontem o fim de nove anos de ligação ao Benfica. Quem também findou o vínculo com as águias foi, lateral-esquerdo que chegou ao Seixal em 2010. Além destes dois nomes,sabe que os guarda-redes portuguesestambém estão de saída - Menos de um ano depois de ter deixado a casa de sempre em Londres para abraçar o projeto vimaranense,já escancarou de novo as portas do regresso a Inglaterra. A exibição e o grande golo frente ao V. Setúbal foram apenas mais um motivo para aguçar o apetite dos ingleses em torno do extremo, que viu as suas redes sociais inundadas com pedidos para regressar ao Tottenham está à procura de uma solução para o seu futuro, apesar de ter contrato com oaté 2024. Os seus representantes trabalham numa transferência e o, sabe já entrou em conversações pelo médio-ofensivo.aguçam apetite de vários clubes: jogadores do Rio Ave têm sido alvo do interesse de vários emblemas - Omostra-se interessado na contratação de Cristián Lema , central que findou anteontem o vínculo de empréstimo que o ligava ao, outro emblema argentinoBom dia! Fique connosco ao longo de mais um dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências