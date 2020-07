9h57 - Tanguy Kouassi é reforço do Bayern Munique. O clube oficalizou esta quarta-feira a contratação do ex-Paris Saint Germain, que deixou o clube parisiense após terminar contrato.





9h20: Depois de ter disputado apenas quatro jogos,r vai deixar o, do Paraguai, escreve o Olé9h11: Oaponta a: o médio, de 20 anos, do, também interessa à9h: Ojá dá como perdidoneste mercado de transferências e já está de olho no avançado do- Renovação deconcluída: anúncio será feito esta semana . O avançado doé menor de idade e, por esse motivo, assina por três épocas, com mais duas de opçãodisse ontem ‘não’ ao convite dopara suceder a Bruno Lage. Os encarnados, sabe viram-se agora para Unai Emery , outro nome que também estava na agenda das águias, como o nosso jornal noticiou na edição do passado sábado.é hipótese para o: emblema che procura sucessor de Celades e está a tentar convencer o técnico português vai deixar de ser treinador doapós o fim da Liga NOS. O português, de 66 anos, confirmou que está de partida, assegurando que ainda não tem o seu futuro definido. Quanto ao comando técnico dos gilistas, pese embora não tenha referido nomes, Vítor Oliveira como que confirmou a chegada de Rui Almeida em 2020/21 , anunciada porBom dia! Fique connosco ao longo de mais um dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências