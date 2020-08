8h24 - Com mais dois anos de contrato e blindado por ‘apenas’ 30 milhões de euros de cláusula de rescisão, Corona só muito dificilmente vai ficar para lá deste verão no FC Porto. O mexicano encontra-se mais valorizado do que nunca, depois da melhor temporada da carreira, e há consciência nos gabinetes do Dragão de que quase só por milagre será possível contar com o jogador em 2020/21. Ainda assim, por esta altura, não há propostas concretas pelo extremo, apenas muitas manifestações de interesse junto do seu empresário, Matías Bunge.





8h10 - A contratação deexige um autêntico. A SAD e o atacante uruguaio estão a dialogar há algum tempo mas, apesar do avanço nas negociações, ainda há questões por acertar, como o ordenado e o valor do prémio de assinatura.8h09 -chegará apenas amanhã a. Estava previsto que o extremo brasileiro se apresentasse hoje, mas, ao que Record apurou, questões relacionadas com as garantias bancárias atrasaram a viagem do jogador.8h02 -estiveram nos planos para reforçar a defesa do Benfica, mas a contratação de ambos, ainda que por motivos diferentes.7h59 - agora o central canhoto desejado pelo. A SAD deixou cair a opção Leandro Cabrera e aposta todas as fichas na contratação do internacional belga. Aliás, Record sabe que Jorge Jesus pediu informações à equipa técnica de José Mourinho, que o comandou no Tottenham.7h56 -já não é treinador doO anúncio ainda não foi feito, mas já há acordo entre o técnico e o clube para a saída, segundo o ‘L’Équipe’.7h55 - Ocentrou atenções no reforço da defesa, em concreto o seu eixo, e nesse sentido a SAD já avançou com uma proposta concreta por. De acordo com informações recolhidas por Record, os leões colocaram à mesa do Torino 6 milhões de euros por 60 por cento do passe do central de 23 anos.7h51 -, que nas duas últimas temporadas esteve cedido ao Sp. Braga, é um caso à parte, entre os elementos que agora regressam à Academia do. O médio-defensivo, que chegou a trabalhar na Pedreira sob as ordens de Rúben Amorim, pretende dar outro rumo à sua carreira , encetando uma aventura além-fronteiras7h50 - Focada na rentabilização desportiva e económica da formação, a direção do Sporting pretende ter um plantel mais curto (24 jogadores) que, em caso de necessidade, possa ser reforçado com jovens valores da equipa B.Bom dia. Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Fique ligado, o dia promete ser movimentado.