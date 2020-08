8h52 - O jornal 'Marca' escreve que o Atlético Madrid tem praticamente fechada a contratação do guarda-redes croata Ivo Grbic, do Lokomotiv de Zagreb, um negócio que deve custar entre 4 a 6 milhões de euros aos cofres dos colchoneros.





8h25 - A imprensa brasileira noticia esta quinta-feira que ovai fazer uma proposta aopor8h18 -, guarda-redes chileno de 37 anos que terminou contrato com o, pode estar a caminho do8h15 -a Lisboa. O extremo brasileiro contratado peloaovai agora submeter-se aos habituais testes médicos para depois assinar o contrato.está seguro noe à espera da renovação. Saiba mais- Ontemdocom, o empresário de, central doestá de saída doe o destino mais provável, nesta altura, é a liga espanhola, onde há um clube que temcom a SAD verde e branca.quanto ao pagamento da verba de compensação por, apuroujunto de fonte próxima do processo.- Ode euros aopor metade do passe delutam nesta altura por. Os leões oferecem ao, de forma a fazer baixar o preço do ala, de 25 anos. Saiba mais- Face à chegada deaode queestá mesmo no mercado, já quevê preenchidas as vagas para a posição de lateral-direito, juntando o ex-Boavista a- Oestá a preparar-se para fechar. Trata-se do guarda-redes, de 28 anos, que terminou recentemente o vínculo que o ligava aovai ser jogador doe, nesta altura, o jogador já faz as malas para rumar a Lisboa,mal veja cumpridos os exames médicos.- As negociações entre oprosseguem e, nas últimas horas,entre as partes, apurou, defesa-central de 33 anos,pelo. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, os responsáveis encarnados chegaram ontem a acordo com o internacional belga, que ficou livre depois de terminar contrato com o, de José Mourinho.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todas os rumores e confirmações. Fique connosco!