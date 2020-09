9h10 - O futuro de Paulo Fonseca no comando da Roma tem sido colocado em causa, mas o treinador, de 47 anos, recebeu um voto de confiança por parte do novo dono dos giallorossi.





9h07 - Ovai voltar a emprestaraopela segunda temporada consecutiva9h - A France Footbal escreve hoje que Kalidou Koulibaly está muito perto de assinar com o Manchester City já tendo chegado a acordo com o clube inglês faltando apenas o 'sim' do Nápoles8h40 - Ojá oficializou a saída depara adepois de uma época emprestado8h30 -atrasou a sua chegada à concentração da seleção para fazer os testes médicos no. Os ingleses pagam 45 milhões de euros aopelo holandês que vai assinar por cinco temporadasEl conjunto ingles pagará al Ajax 40 millones de libras, casi 45 millones de euros- Oestá próximo de garantir , lateral-direito do Barcelona. Trata-se de um jovem de 22 anos que estava na equipa B dos catalães.ficou de dar uma resposta aomas continua sem se pronunciar sobre a possibilidade de ir para a Luz. Algo que deixa as águias menos confiantes quanto a um eventual sucesso da operação.está muito próximo de ser reforço do, por empréstimo dofoi colocado na rota dopor um site inglês. No entanto,sabe que o clube londrino tem outros alvos em mente, apesar de José Mourinho conhecer bem o extremo do- Otem um central e um avançado na sua agenda para este defeso. Tudo sobre o ataque ao mercado dos leões aqui é mais um 'reforço' para. Leia a história da reintegração do japonês nos treinos doestá mais perto do, depois de o clube espanhol ter ficado ainda mais próximo do valor exigido pelo Sporting para libertar o jogador.está a um passo de se tornar jogador doe na contratação mais cara de sempre do futebol português.Bom dia! Acompanhe, como é hábito, mais um dia de mercado, com todas as novidades relativas a rumores e transferências!