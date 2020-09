8h51 - Um jornalista da ESPN cita fonte próxima do jogador e garante que o Leicester está interessado em Gabigol, avançado do Flamengo.





8h32 - A imprensa italiana revela que empresário dechegou esta terça-feira a Turim, com vista a ultimar a rescisão do avançado argentino da. O jogador está a caminho do, da MLS.8h27 -e otêm hoje uma reunião, com vista à saída do médio chileno de Camp Nou. A 'Gazzetta dello Sport' conta que o jogador vai assinar com oum contrato válido por dois anos, com outro de opção, e que vai ganhar seis milhões de euros por temporada.está a negociar a saída do. Segundoapurou,de clubes das cinco principais ligas europeias.- Onão terá uma tarefa fácil para assegurar a contratação de, uma vez que não está sozinho da corrida. O, nas últimas horas, recebeu outras propostas visando a transferência do avançado ede forma a assegurar o maior encaixe financeiro possível.tambémdo- A chegada deaonão vai travar a tão propalada transferência de. Segundo apurou, a contratação do avançado espanhol doe vai mesmo avançar nos próximos dias, pelo que o dianteiro será um dos próximos a chegar ao Dragão.vai ser reforço do. A contratação do brasileiro- É doque pode estar prestes a chegar um criativo para o. Talhado para jogar como médio-ofensivo ou extremo,, sendo que, a acontecer, o negócio com os dragões será sempre a título definitivo.- Oestá disposto a ouvir propostas por. Os dois jogadores não têm estatuto de excedentários, mas não deixam de ser consideradospara os encarnados nesta janela de mercado.tem vários pretendentes em Inglaterra e opode não ser o destino do extremo. Ao que o nosso jornal apurou, oe ona contratação do internacional sub-21 português do- A prioridade dono mercado tem sido o reforço do plantel de modo a alcançar os objetivos propostos para esta temporada, tanto é que, até ao momento, apenas Heriberto foi vendido (ao Brest, de França, por 1,1 M€). No entanto, o clube da Luz projeta um encaixe bem maior do que aquele que realizou e só(81 milhões de euros).- Continuam as negociações entrepara tentar desbloquear a contratação de. O clube inglês, mas não está recetivo a chegar aos 10 milhões de euros, valor pedido pela SAD do clube da Luz e que constava do acordo de empréstimo, assinado em 2019.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!