Vissel Kobe anuncia contratação de Bojan Krkic

O Vissel Kobe, equipa de Andrés Iniesta, oficializou, esta segunda-feira, a contratação em definitivo de Bojan Krkic, antigo médio de 30 anos do Barcelona.



FW ????? ???????????????????????????#visselkobe are delighted to announce the signing of @BoKrkic!

Welcome to Kobe!



