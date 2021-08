há 1 horas 08:33

Coutinho não entra em trocas



Getty Images

A imprensa inglesa avançou com a possibilidade de Philippe Coutinho, jogador do Barcelona, ser incluído no negócio para uma possível transferência de Pierre-Emerick Aubameyang do Arsenal para a Catalunha, mas pessoas próximas do brasileiro negaram a existência dessa possibilidade.