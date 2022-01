há 1 horas 08:43

Grimaldo abre porta à renovação com o Benfica





Grimaldo tem a porta aberta à renovação de contrato. O lateral-esquerdo, de 26 anos, ainda não tomou uma decisão final em relação ao futuro, mas está agora mais disposto a ouvir as pretensões da SAD do Benfica, principalmente depois da saída de Jorge Jesus. Uma das maiores razões a causar dúvidas na mente do espanhol passava mesmo pelo desgaste com o agora ex-treinador dos encarnados e o consequente mal-estar no balneário.