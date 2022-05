há 59 min 08:27

Hadjuk Split quer segurar Ferro



Ferro chegou e convenceu o Hadjuk Split e agora só não continua no emblema croata se não quiser. Segundo foi possível apurar, os responsáveis do Hadjuk desejam segurar o defesa-central, estando o futuro nas mãos do jogador.