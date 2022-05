há 11 horas 09:12

E o que muda com a continuidade de Mbappé no PSG?



"Comunico-lhe que decidi ficar no PSG. Quero agradecer a oportunidade que me deu de jogar no Real Madrid, um clube do qual sou fã desde pequeno. Espero que compreenda a minha decisão. Boa sorte para a final da Champions." Esta foi a mensagem que Kylian Mbappé enviou a Florentino Pérez, um verdadeiro balde de água fria para o Real Madrid, mas uma grande vitória para o PSG. Depois de uma novela de largos meses, o avançado francês decidiu ficar em casa, mas a 'casa' vai sofrer remodelações. A realidade é que, segundo o 'Le Parisien', vão rolar cabeças nos próximos tempos no Parque dos Príncipes. Saiba mais AQUI