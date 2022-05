há 3 horas 08:30

Futuro nas mãos de Mbappé





As dúvidas quanto ao clube onde Kylian Mbappé vai jogar na próxima época estão prestes a desfazer-se. Em final de contrato com o PSG e com a época a terminar hoje, o avançado deve anunciar amanhã a decisão, sendo certo que tudo se definirá entre o clube francês e o Real Madrid. A própria mãe do jogador deixou isso ontem bem explícito. "Temos um acordo com o Real Madrid e outro com o PSG e as negociações já terminaram. Agora, Kylian tem que escolher", revelou Fayza Lamari ao canal Kora Plus.