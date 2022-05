Barcelona e Dembelé ainda podem chegar a acordo para a renovação

O futuro de Ousmane Dembélé continua uma incógnita, mas, segundo Fabrizio Romano, pode haver fumo branco na próxima semana. O jornalista especializado em mercado de transferências dá conta de que o agente do internacional francês se vai reunir de novo com os dirigentes do clube espanhol na próxima semana, já que a última oferta dos blaugrana não foi satisfatória para as duas partes.

Ousmane Dembélé is waiting for a meeting between Barcelona and his agent next week. Last Barça bid was considered "not satisfactory" - but it's still open. #FCB



New contract proposal is expected next week on the meeting with Ousmane's agent to try to reach an agreement. pic.twitter.com/JWNlXju4MA