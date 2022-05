há 1 horas 08:59

Vender à grande e à portuguesa: vem aí um verão... quente





Quase terminada a temporada oficial do futebol em Portugal - falta apenas disputar-se a final da Taça para fechar a cortina -, as atenções dos adeptos já se prendem com o mercado de transferências que está aí à porta e pode trazer novidades no panorama nacional, principalmente no que diz respeito aos três grandes, FC Porto, Sporting e Benfica. Prevêem-se mexidas no plantéis, com as vendas de alguns ativos na equação, não fosse Portugal um país vendedor no panorama europeu. Saiba mais AQUI