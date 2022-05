Pogba diz não ao Manchester City e Juventus continua a acenar

Avança o jornalisto Fabrizio Romano que Paul Pogba recusou definitivamente a oferta do Manchester City, ao passo que a Juventus já terá sido clara com os empresários do jogador do Manchester United: não irão oferecer o mesmo salário que o PSG, mas garantem quem o francês será um "jogador-chave" na Juve. Para que lado irá pender a balança?





Paul Pogba has definitely turned down Manchester City while Juventus have been clear with him and his agents: they won't offer same salary as PSG but he'd be "key player" at Juventus. #Pogba



Paul is tempted and he's taking his time - talks still ongoing with both clubs. pic.twitter.com/bhnRMsjqsP