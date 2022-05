há 1 horas 08:37

Rúben Semedo não é alvo prioritário





O FC Porto não vai exercer a cláusula de opção de compra do passe de Rúben Semedo até à data definida contratualmente, depois de amanhã, dia 31 de maio. De acordo com as informações recolhidas por Record, os vários fatores considerados no Dragão relativamente a este dossiê fazem com que o central não seja um alvo prioritário para o mercado de transferências que está em marcha.