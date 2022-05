há 1 horas 08:45

Palhinha quer decisão em breve





Palhinha está de momento longe de Alvalade, mas mesmo que à distância o Sporting continua a ocupar os pensamentos do internacional português, que está no meio de um jogo de forças: se Rúben Amorim puxa a corda para que permaneça no plantel da próxima época, por outro lado há clubes que se posicionam para o ‘atacar’. Por sua vez, e ainda que focado na Seleção Nacional e nos quatro jogos pela frente na Liga das Nações, o médio aguarda com expectativa por desenvolvimentos e, sabe Record, confessou ao seu círculo próximo que espera ter o futuro definido quando voltar de férias, ao que tudo indica no início de julho, dentro ou fora do Sporting.