há 2 horas 08:11

Benfica desagradado com atitude de Salvador



Luís Vieira

A transferência de Ricardo Horta para o Benfica está a esfriar, face à discórdia entre Sp. Braga e Málaga em relação ao valor que o clube da Andaluzia tem a receber . É precisamente por este motivo que António Salvador ainda não deu o aval para a transferência. Em resultado, os espanhóis colocam a seriedade dos arsenalistas em causa e ameaçam mesmo avançar com uma ação judicial no final desta janela de mercado se o Sp. Braga não mudar de postura. O Benfica também está desiludido e desagradado com a atitude do presidente dos minhotos.