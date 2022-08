há 1 horas 08:24

Eduardo sondado para empréstimo



José Gageiro/Movephoto

Eduardo, médio do Sporting, recebeu sondagens do Médio Oriente, vindas de Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, bem como da Turquia e do Championship de Inglaterra. Porém, todas estas hipóteses visavam um empréstimo, intenção que não vai ao encontro dos desejos da SAD, que aponta à venda do médio.