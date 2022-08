há 21 min 09:07

Tiquinho Soares já está no Brasil: «Muito feliz por vestir a camisola do Botafogo»

Tiquinho Soares, antigo avançado do FC Porto, já está no Brasil para assinar pelo Botafogo e mostrou-se orgulhoso pela conquista. "Estou muito feliz por vestir a camisola do Botafogo. Venho muito motivado. Fiquei muito tempo fora. Estou com uma expectativa muito boa e tenho a certeza que vai correr tudo bem", disse ao 'Globo Esporte'.