há 1 horas 08:21

Bruno Costa fora do mercado



Tony Dias/Movephoto

Bruno Costa não está exposto ao mercado e vai continuar no plantel do FC Porto. As notícias que apontavam o interesse do Aris Salónica em recebê-lo por empréstimo foram insistentes, mas nesse enquadramento, sem sequer haver intenção de aquisição imediata do passe, a SAD estará indisponível para abdicar do médio que foi titular no recente clássico, contra o Sporting. Leia aqui o artigo na íntegra.