Espanhóis colocam Arsenal na corrida por João Félix



Reuters

Com Portugal fora do Mundial, a imprensa espanhola voltou a dar gás à possível saída de João Félix do Atlético Madrid. O jogador disse no Qatar que o seu futuro seria decidido apenas depois da competição e agora que a Seleção Nacional se despediu da prova, os olhos estão postos no Wanda Metropolitano. Interessados não faltam - até porque Félix exibiu-se no Qatar a bom nível - e ao Bayern Munique, ao PSG e ao Manchester United o jornal 'As' acrescenta agora o Arsenal na lista de pretendentes.