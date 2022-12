há 1 horas 08:37

Sporting mantém planos para o ataque em aberto: avançado em lume brando





O Sporting está a avaliar de forma criteriosa e sem pressas o reforço do ataque na reabertura do mercado, em janeiro. Com a nova janela de inscrições cada vez mais próxima, a contratação de um avançado continua a ser devidamente ponderada em Alvalade e é possível que, até ao final de janeiro, os leões preencham esta posição que, não sendo tão deficitária como a do central destro, terá de ser retocada com vista ao futuro, desde logo com uma alternativa de área, seja um ponta-de-lança mais fixo, como era Slimani, ou um atacante móvel, capaz de pisar outros terrenos, portanto com o perfil de Paulinho.