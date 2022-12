há 42 min 08:15

El Shaarawy quer manter Mourinho

Desafiado a pronunciar-se sobre o interesse da Federação Portuguesa de Futebol em assegurar José Mourinho para suceder a Fernando Santos no comando da Seleção Nacional no final do jogo de preparação com o Casa Pia, El Shaarawy, avançado da Roma, foi taxativo. "Não falámos sobre isso, mas vimos Mourinho igual a si próprio, muito concentrado na Roma e em fazer o melhor pela equipa, como todos nós. Sereno, seguro, a dar as indicações, a corrigir posições e movimentos, como sempre", afiançou o internacional italiano de 30 anos, contratado pela Roma em janeiro de 2021, antes de rematar: "Esperamos ficar com Mourinho por muito tempo."