Luís Castro: «Interesse real do Botafogo em Rodrigo Pinho? Pode ser»





O 'Globoesporte' deu conta este domingo de que o Botafogo tem Rodrigo Pinho na agenda para a reabertura do mercado e já iniciou conversações com o Benfica, com vista a um empréstimo. Confrontado sobre se o interesse do Botafogo no avançado é real, Luís Castro, treinador do emblema carioca, não se alongou sobre o assunto. "Pode ser", afirmou, entre risos, num programa da Sport TV+, para pouco depois referir que "pode haver interesse".