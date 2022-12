há 49 min 08:06

Sarabia parte do zero: regresso ao Sporting agrada mas é muito difícil



Se existisse uma escala para medir as hipóteses de Sarabia voltar ao Sporting, ela estaria neste momento na estaca zero. E as perspetivas daqui para a frente também não são propriamente animadoras, ou não fosse o salário do espanhol no PSG (6,5 milhões de euros limpos por época) uma montanha impossível de escalar para o leão.