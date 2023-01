há 1 horas 08:11

Chelsea hesita na contratação de Enzo



Lusa

Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o Chelsea está agora a hesitar na contratação de Enzo Fernández. Os ‘blues’, que se chegaram à frente com a oferta ainda antes do Natal, estarão agora tentados a arrefecer a operação, planeando atacar novamente no mercado de verão já que acreditam que nessa altura podem garantir o reforço por valores mais acessíveis. O argentino, recorde-se, está sob alçada disciplinar do Benfica depois de ter ido à Argentina no final do ano, sem autorização. Leia mais aqui.