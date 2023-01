há 1 horas 08:26

Reestruturação vai trazer avançados para Tulipa

A SAD do Vizela vai aproveitar a reabertura do mercado de transferências para retocar o plantel, com o objetivo de fortalecer o sector mais ofensivo. As saídas de Sarmiento (Nacional de Cali) e Diego Rosa (Bahia) fazem parte dessa reestruturação, por terem sido poucas vezes utilizados no campeonato, acabando ambos por acordarem a rescisão.