há 43 min 08:17

FC Porto propõe um ano a Pepe... para já





Com a maturidade que os quase 40 anos de vida lhe conferem, Pepe não faz planos a longo prazo no que toca à carreira de futebolista. E essa postura, de acordo com as informações recolhidas por Record, será mantida na hora de renovar contrato com o FC Porto. O atual vínculo do capitão com os dragões termina no final da presente temporada e há sintonia entre todas as partes para prolongá-lo. Posta de parte está a possibilidade de assinar por mais duas épocas, porque o defesa vai gerir o final de carreira com pinças, a pensar ano a ano.