há 1 horas 08:16

Benfica define condições para emprestar Lucas Veríssimo

O Benfica aceita emprestar Lucas Veríssimo a troco do pagamento de 1 milhão de euros, sem obrigação de compra. De acordo com a imprensa brasileira, a SAD encarnada já fez saber as condições para abrir mão, ainda que de forma temporária, do central. Leia mais aqui.