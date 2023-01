há 26 min 08:03

Chelsea prepara raide por Enzo



DR

O Chelsea não desistiu de contratar Enzo Fernández e, ao que Record apurou, os responsáveis do clube londrino estão a preparar um novo raide pelo médio argentino a concretizar ainda antes do fecho do mercado de janeiro. Contudo, o Benfica já foi bastante claro nas negociações anteriores com os blues: o campeão do Mundo só sai da Luz a troco dos 120 M€ estipulados pela cláusula de rescisão. Nem um cêntimo a menos.